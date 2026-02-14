Зеленский рассказал об огромных потерях россиян 14.02.2026, 22:49

Только в декабре украинские войска уничтожили 35 тысяч оккупантов.

Путин не обращает внимания на потери на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, его выступление транслировал Офис президента, пишет «Гордон».

Он сообщил, что только в декабре украинские войска уничтожили 35 тыс. оккупантов. В январе российских наступлений было меньше, и в результате потери России составили около 30 тыс. убитых и тяжелораненых.

«Есть даже очевидная цена, которую Россия платит за каждый километр оккупированной украинской земли: на Донецком фронте — это один из самых ожесточённых районов — цена за один километр сейчас составляет 156 солдат. Путина это сейчас не беспокоит. Но есть уровень, на котором он начнёт беспокоиться. Я уверен», — заявил Зеленский.

Он добавил, что каждый месяц Россия мобилизует около 40 тыс. человек, иногда 42–43 тыс. Однако не все из них добираются до линии фронта. Так что в целом численность российского контингента в Украине в этом году не растёт.

«Для нашей армии миссия ясна — уничтожить как можно больше российских оккупантов, потому что они и есть оккупанты. Цель конкретная: не менее 50 тыс. в месяц. Даже для России это было бы серьёзно. Уверен. И это повлияло бы на решения Путина. Потому что речь идёт в основном о войсках на передовой — тех, кто руководит штурмами и атаками», — сказал Зеленский.

