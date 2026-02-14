22 мая 2026, пятница, 23:22
19-летний поляк завоевал вторую медаль на Олимпиаде

  • 14.02.2026, 22:56
  5,526
Кацпер Томасяк выиграл бронзу.

Словенский прыгун Домен Превц стал олимпийским чемпионом на большом трамплине. Для него это второе золото Олимпийских игр 2026 года – ранее он победил в смешанном командном турнире на нормальном трамплине.

Серебро завоевал японец Рен Никайдо, который не сумел удержать лидерство после первой попытки. Для Никайдо это третья медаль на нынешней Олимпиаде - у него на счету уже было бронзы.

Третьим стал поляк 19-летний поляк Кацпер Томасяк, для которого это тоже уже не первая медаль Игр-2026 - в личном турнире на нормальном трамплине он завоевал серебро.

