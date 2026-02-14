Украинский народ получил премию Эвальда фон Клейста

Украинский народ получил премию Эвальда фон Клейста3
- 14.02.2026, 23:13
Премию вручили президенту Зеленскому.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии награждения премией Эвальда фон Клейста 14 февраля 2026 года. Запись речи опубликована на YouTube-канале Офиса Президента.
Данная премия была присуждена украинскому народу «за мужество, самопожертвование и непоколебимую решимость защищать свою свободу и свободу всей Европы».
Премию от имени украинцев получил президент Владимир Зеленский. В своей речи он поблагодарил лидеров европейских стран, а также руководство ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, президента США Дональда Трампа.
Президент Зеленский заявил, что Украина держит европейский фронт. Он подчеркнул, что некоторые политики могут думать о личных интересах, а не об остановке российских танков.