23 мая 2026, суббота, 0:01
ВСУ потроллили оккупантов из центра Константиновки

  • 14.02.2026, 23:25
Город остается под контролем Украины.

19-й Армейский корпус доказал, что Константиновка остаётся под контролем ВСУ. С 7:00 13 февраля 44-я Отдельная механизированная бригада передвигалась по городу, показав разрушенные дома, выгоревшие многоэтажки, «скелеты» машин, выбитые окна и двери, элементы металлоконструкций, разбросанные на улице.

«Пятница, 13 февраля, почти 13:30, вместе со своими побратимами с 44-й ОМБр в Константиновке. Мы дошли до железнодорожного вокзала, о котором так любят говорить оккупанты, о том, что он якобы под их контролем. Ни одного оккупанта за 7 часов. В Константиновке их нет», — подчеркнула офицер отдела коммуникации 19-го армейского корпуса Анна на видео, опубликованном на странице 19-го Армейского корпуса в Facebook.

Информацию подтвердил и заместитель командира 44-й ОМБр Александр с позывным «Соболь».

«Находимся на железнодорожном вокзале Константиновки, он разбитый, но наш. Видите, я спокойно могу передвигаться, я тут что-то не вижу российских войск», — указал офицер.

Пресс-офицер 19-го Армейского корпуса Анна подчеркнула, что заявление России о захвате города является очередным фейком.

«Константиновка — это Украина. Константиновка — наша, победа обязательно будет за нами», — резюмировала военнослужащая.

