Мужчина забрался на крышу ТЦ в Молодечно6
- 15.02.2026, 5:00
- 5,356
Его пришлось спасать.
Мужчина забрался на крышу ТЦ в Молодечно, и спуститься ему оттуда помогли спасатели. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.
Сигнал о мужчине на крыше четырехэтажного ТЦ «Спутник» по улице Великий Гостинец в Молодечно в МЧС поступил из милиции. По указанному адресу немедленно выехали спасатели.
К моменту приезда сотрудников МЧС мужчина все еще находился на крыше ТЦ. Как он туда забрался и зачем, а также сколько времени провел на крыше до того, как его заметили, неизвестно, но спускать его вниз на землю пришлось спасателям. Они вывели мужчину через чердачное помещение и передали его работникам скорой помощи.