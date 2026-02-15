Мужчина забрался на крышу ТЦ в Молодечно 6 15.02.2026, 5:00

5,356

Его пришлось спасать.

Мужчина забрался на крышу ТЦ в Молодечно, и спуститься ему оттуда помогли спасатели. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.

Сигнал о мужчине на крыше четырехэтажного ТЦ «Спутник» по улице Великий Гостинец в Молодечно в МЧС поступил из милиции. По указанному адресу немедленно выехали спасатели.

К моменту приезда сотрудников МЧС мужчина все еще находился на крыше ТЦ. Как он туда забрался и зачем, а также сколько времени провел на крыше до того, как его заметили, неизвестно, но спускать его вниз на землю пришлось спасателям. Они вывели мужчину через чердачное помещение и передали его работникам скорой помощи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com