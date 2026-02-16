Европа вооружается фантастическими темпами 2 16.02.2026, 12:45

Европейские страны увеличили расходы на оборону на 80% за четыре года.

Мюнхенская конференция по безопасности выявила глубокий сдвиг в настроениях европейских лидеров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Некоторые границы пересечены, и назад пути нет». Причиной стали не только разногласия с Вашингтоном за последний год, но и недавнее давление президента США Дональда Трампа, добивавшегося аннексии Гренландии — шаг, который серьезно поколебал веру Европы в надежность союзника по НАТО, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Госсекретарь США Марко Рубио попытался успокоить европейцев, но его речь не включала упоминаний о НАТО, России или войне в Украине — ключевых темах, по которым позиции США и Европы все сильнее расходятся. На фоне угрозы со стороны Москвы, европейские лидеры заявили о намерении ускорить укрепление собственной обороны и снизить зависимость от США.

Европейский «столп» НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердили курс на усиление европейского компонента НАТО. Мерц подчеркнул, что речь идет не только о стратегии на случай потенциального отказа США от защиты Европы, но и о необходимости обеспечить собственную безопасность. Он также сообщил о начале обсуждений с Макроном идеи европейского ядерного сдерживания — поскольку единственная независимая ядерная сила ЕС сегодня — Франция.

Хотя европейские страны значительно увеличили военные расходы — на 80% с начала войны в Украине — и договорились о новых оборонных инициативах, результаты остаются неоднозначными. Долгосрочные проекты буксуют из-за споров: так, программа создания европейского истребителя FCAS застопорилась из-за противоречий между Францией, Германией и Испанией.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский напомнил участникам конференции о реальной цене неспешного принятия решений, только в январе Украина подверглась более чем 6 000 атакам дронов и 150 ракетным ударам.

