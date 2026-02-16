Искусственные существа могут развить глаза так же, как живые

Искусственные существа могут развить глаза так же, как живые2
- 16.02.2026, 16:27
От простой чувствительности к свету до способности различать объекты.
Ученые из Швеции впервые смоделировали процесс, в котором искусственные животные самостоятельно развивают зрение — от простой чувствительности к свету до способности различать объекты. При этом никто не объяснял системе, как должны выглядеть глаза или как они должны работать, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
По словам профессора Дан-Эрика Нильссона из Лундского университета, это первый случай, когда ИИ смог воспроизвести полную эволюцию зрительного аппарата без каких-либо подсказок.
Исследователи создали виртуальных существ и поместили их в искусственный цифровой мир. В начале они не видели ничего. Им был задан набор задач: ориентироваться, избегать препятствий, находить пищу.
Каждое поколение имело небольшие отличия, и те виртуальные особи, которые справлялись с задачами лучше, «передавали» свои параметры следующему поколению — полностью по законам естественного отбора, но ускоренным и в компьютерной среде.
Самое удивительное — глаза появились так же, как у живых организмов
В процессе эволюции у созданных существ постепенно возникли светочувствительные структуры, которые развились в полноценные глаза.
При этом система воспроизвела три типа зрительных органов, существующих в реальности: рассеянные фотосенсоры, глаз-камеру и фасеточные глаза. Ученых поразило, что ИИ, работая в упрощенной цифровой среде, вышел на те же решения, что и биологическая эволюция.
Метод может стать новым инструментом для понимания эволюции — почему она идет теми или иными путями, какие решения повторяются вновь и вновь.
Кроме того, по мнению исследователей, такие симуляции помогут инженерам создавать более устойчивые и адаптивные технологии, основанные на принципах природы.
«Это только начало. Теперь мы можем исследовать будущие эволюционные пути задолго до того, как природа сама пройдет по ним», — отметил Нильссон.