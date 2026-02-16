Германия продлевает проверки на границах

Германия продлевает проверки на границах1
- 16.02.2026, 17:45
Как минимум до сентября.
Временно введенные проверки на сухопутных границах ФРГ будут продлены еще на шесть месяцев, сообщил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт в Еврокомиссию. Утвержденный ранее срок на временный пограничный контроль истекал 15 марта.
- Эти пограничные проверки все еще необходимы по причинам безопасности и миграционной политики, - сказано в заявлении Добриндта.
15 мая прошлого года министр объявил об ужесточении миграционной политики. Это позволило разворачивать просителей убежища прямо на границе Германии. Исключения могли делаться для беременных женщин, несовершеннолетних без сопровождения и больных.
13 сентября 2015 года МВД Германии временно отменило действие Шенгенского соглашения, введя пограничный контроль в качестве реакции на большой поток беженцев, прибывающих в страну через границу с Австрией. С октября 2023 года проверки стали проводить и на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, а с сентября 2024-го также с Данией, Францией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, уточняет dpa.