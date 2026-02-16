24 мая 2026, воскресенье, 19:30
  • 16.02.2026, 19:11
Стала известна дата презентации дешевых iPhone, MacBook и iPad

Новые гаджеты презентуют в начале весны.

Корпорация Apple проведет презентацию новых устройств 4 марта 2026 года. Приглашение уже получили блогеры и журналисты, сообщает MacRumors.

Событие пройдет одновременно в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае, а также будет доступно в формате онлайн-трансляции с 17:00 по минскому времени. По всей видимости, мероприятие состоится в формате Apple Experience и, вероятно, будет менее масштабным по сравнению с традиционными крупными презентациями компании.

При этом Apple пока официально о презентации не сообщала.

В рамках мероприятия Apple может представить ряд обновлений продуктовой линейки, включая бюджетный iPhone 17e, доступный MacBook на базе процессора A18 Pro, как в iPhone 16 Pro, обновленные MacBook Air и MacBook Pro на чипах M5, а также новые версии базового iPad и iPad Air.

По слухам, бюджетный iPhone 17e получит чип от iPhone 17 (A19), новые модем, чипы беспроводных модулей и, возможно, вырез Dynamic Island вместо «челки». Ноутбук с мобильным процессором может стать самым дешевым в актуальной линейке. Гаджету приписывают яркий корпус, в том числе в розовом и желтом цвете.

