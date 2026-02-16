Умер оскароносный актер из «Крестного отца» Роберт Дюваль 1 16.02.2026, 22:02

6,492

Роберт Дюваль

Ему было 95 лет.

На 96-м году жизни умер оскароносный американский актер Роберт Дюваль, сообщает CNN.

Актер скончался в своем доме в Мидлберге, штат Вирджиния, в воскресенье, 15 февраля.

Дюваль наиболее известен по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец 2», где он сыграл консильери и адвоката семьи Корлеоне Тома Хагена, а также «Апокалипсис сегодня», где актер исполнил роль подполковника Килгора, произнесшего ставшую знаменитой фразу «я люблю запах напалма по утрам».

Дюваль родился в Сан-Диего, штат Калифорния, учился в Principia College в штате Иллинойс, служил в армии во время Корейской войны. Затем переехал в Нью-Йорк, где изучал актерское мастерство у влиятельного педагога Сэнфорда Мейснера. Тогда он снимал квартиру вместе с Дастином Хоффманом и общался с Джиноом Хэкменом. Он сыграл в нескольких спектаклях, прежде чем получил роль роль Артура «Бу» Рэдли в экранизации романа Харпер Ли «Убить пересмешника» в в 1962 году. Позже он назвал одну из своих собак «Бу».

В 1984 году Роберт Дюваль получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com