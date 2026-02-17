25 мая 2026, понедельник, 15:05
Apple запускает конкурента YouTube и Spotify

  • 17.02.2026, 14:30
  • 2,478
Компания Apple готовит существенное обновление сервиса Podcasts.

Известно, что через фирменное приложение можно будет смотреть и загружать видео, сообщает CNBC.

По данным экспертов, обновление Apple Podcasts по функционалу приближает сервис к конкурентам Spotify, YouTube и Netflix.

«Двадцать лет назад Apple добавила подкасты в iTunes, а более десяти лет назад мы представили специальное приложение Podcasts», - об этом заявил старший вице-президент Apple по вопросам сервисов Эдди Кью.

По его словам, в обновленном приложении Apple Podcasts пользователи смогут переключаться между просмотром и прослушиванием эпизодов из одной ленты. Они также могут использовать режим «картинка в картинке» и загружать видеоэпизоды для просмотра офлайн.

Новый формат также вводит динамическую вставку видеорекламы. При этом в Apple заявили, что не будут взимать плату с авторов контента, или провайдеров за распространение видеоподкастов.

