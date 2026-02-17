Умеров рассказал, какие темы обсуждают делегации Украины, РФ и США в Женеве 2 17.02.2026, 17:21

2,648

В ходе консультаций стороны могут обсудить возможность энергетического «перемирия».

В Женеве стартовал новый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США. Об этом сообщил секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров. В своем Telegram-канале он отметил, что стороны планируют обсудить вопросы безопасности и гуманитарную повестку.

По его словам, украинская команда предварительно согласовала с президентом Владимиром Зеленским рамки работы и четкий мандат.

«Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий, — написал Умеров. — Наша задача — максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир».

Он также поблагодарил США за вовлеченность и последовательную работу, а Швейцарию — за организацию встречи и предоставленные условия для переговоров.

Эксперты полагают, что в ходе консультаций стороны могут обсудить возможность энергетического «перемирия». В Кремле ранее заявляли, что на этот раз делегации намерены рассмотреть «более широкий круг» вопросов. Аналитики американского Института изучения войны допускают такой сценарий, однако предупреждают, что Россия может попытаться использовать возможный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре в собственных интересах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com