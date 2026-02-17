Представлен планшет с антишпионской версией Android 3 17.02.2026, 22:13

Европейские компании Murena и Volla представили планшет Murena Volla Tablet, ориентированный на пользователей, уделяющих особое внимание защите персональных данных. Об этом сообщает портал 4pda.

Устройство работает под управлением /e/OS — модифицированной версии Android без сервисов Google и встроенных инструментов отслеживания. Разработчики заявляют, что система не передает пользовательские данные на сторонние серверы и предлагает каталог приложений с акцентом на приватность, при этом сохраняя совместимость с большинством Android-программ.

Планшет оснащен 12,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей, процессором MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Среди прочих параметров отмечается поддержка мобильной связи (4G), Wi-Fi 6, а также наличие аккумулятора емкостью 10 000 мАч и по одной камере спереди и сзади с разрешением 5 и 13 мегапикселей соответственно.

Планшет Murena Volla Tablet уже доступен для заказа по цене $798.

