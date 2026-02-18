26 мая 2026, вторник, 16:46
Залужный впервые рассказал о конфликте с Зеленским

  18.02.2026, 18:41
Валерий Залужный
Фото: Reuters

Разногласия касались стратегии ведения войны.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые рассказал о разногласиях с президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью агентству Associated Press он заявил, что конфликт между ними возник вскоре после начала вторжения России и касался стратегии ведения войны.

По словам Залужного, отношения достигли критической точки в конце 2022 года, вскоре после совещания в штабе президента. Тогда сотрудники СБУ провели обыск в здании, где располагался его командный центр. Экс-главком назвал это событие «актом устрашения». Во время обыска Залужный позвонил главе офиса президента и предупредил о готовности привлечь военных для защиты командного центра ВСУ.

Что искали силовики, ему не рассказали. Залужный тогда связался с главой СБУ Василием Малюком, который заявил, что не располагает данными об операции. Позже Залужный выяснил, что за два дня до рейда спецслужба обращалась в Киевский суд за ордером на обыск по адресу командного центра. Согласно судебным материалам, речь шла о помещении, где до войны находился закрытый стриптиз-клуб. Экс-главком считает, что ордер был предлогом и спецслужбы не могли перепутать место расположения главного военного штаба страны. В офисе президента комментировать ситуацию отказались.

Споры также вызвало украинское контрнаступление 2023 года. Залужный заявил, что операция провалилась потому, что Зеленский и другие чиновники «не выделили необходимые ресурсы». По его словам, план разрабатывался при содействии партнеров по НАТО и предусматривал концентрацию больших сил в «едином кулаке» для освобождения части Запорожской области с АЭС и продвижения к Азовскому морю. Это позволило бы перерезать сухопутный коридор снабжения Крыма. По его словам, для успеха требовались масштабное сосредоточение сил и тактическая неожиданность. Однако вместо этого войска были рассредоточены по широкой линии фронта, что снизило ударную мощь. Контрнаступление впоследствии подверглось критике со стороны военных экспертов за чрезмерную амбициозность и позднее начало, которое позволило российским силам укрепить оборону.

Залужный также считает, что ключевая проблема украинской военной стратегии заключается в нереалистичных ожиданиях при текущей численности войск и несистемном внедрении новых технологий. Он отметил, что после отставки в феврале 2024 года не участвует в принятии военных решений. По его словам, после увольнения они с Зеленским встречались дважды и оба раза беседы были «дружескими».

Согласно опросам, Залужный остается одним из основных потенциальных соперников Зеленского в ходе возможных президентских выборов. По данным Ipsos, Залужного поддержали бы 23% респондентов против 20% у Зеленского. Многие украинцы воспринимают его как фигуру, способную изменить систему, отмечает политический аналитик Владимир Фесенко: «Люди будут голосовать не только за Залужного, но и против Зеленского — возлагая на него ответственность за провалы его президентства».

