закрыть
26 мая 2026, вторник, 22:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Словакия решила заменить российскую нефть

1
  • 18.02.2026, 22:43
  • 4,126
Словакия решила заменить российскую нефть

Поставками из Cаудовской Аравии, Норвегии и Казахстана.

Оставшись без поставок по нефтепроводу «Дружба», который был поврежден на территории Украины в результате российского налета, Словакия решила сделать то, чего от нее добиваются остальные страны Евросоюза. Нефтеперерабатывающая компания Slovnaft, на 100% зависевшая от российской нефти, заказала семь танкеров из Саудовской Аравии, Норвегии, Казахстана ‌и Ливии, сообщает Reuters. Сырье будет доставлено в хорватский порт в связи ‌с прекращением прокачки по «Дружбе», сообщил ‌в среду гендиректор Габриэл Сабо, а оттуда – по трубопроводу Adria.

Эти закупки позволят НПЗ Slovnaft, ‌подразделению венгерской MOL, восстановить работу на полную мощность с апреля. До тех пор выработка будет снижена – с середины следующей недели нефть будет браться из ‌стратегических резервов, которые, по нормам ЕС, должны содержать сырья не менее чем на 90 дней. «Рисков для безопасности поставок в краткосрочной перспективе нет», — заявил накануне представитель Еврокомиссии, имея в виду и Словакию, и Венгрию, которая также осталась без российской нефти. ЕК консультируется с Украиной по поводу сроков ремонта «Дружбы», добавил он.

Помочь Словакии готова и Чехия, направив пока что «небольшой объем» нефти по «Дружбе» в обратном направлении (трубопровод доходит до Чехии, но она ранее прекратила получать российское сырье). По словам министра экономики Карела Гавличека, для более крупных поставок потребуются технические изменения, которые он обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо: «Мы готовы немедленно приступить к подготовке технических и инвестиционных мер и обеспечить [более значительные] поставки в течение года».

«Дружба» была повреждена 27 января. В феврале поставки по ней не осуществлялись, по данным Bloomberg.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина