Словакия решила заменить российскую нефть

Словакия решила заменить российскую нефть1
- 18.02.2026, 22:43
- 4,126
Поставками из Cаудовской Аравии, Норвегии и Казахстана.
Оставшись без поставок по нефтепроводу «Дружба», который был поврежден на территории Украины в результате российского налета, Словакия решила сделать то, чего от нее добиваются остальные страны Евросоюза. Нефтеперерабатывающая компания Slovnaft, на 100% зависевшая от российской нефти, заказала семь танкеров из Саудовской Аравии, Норвегии, Казахстана и Ливии, сообщает Reuters. Сырье будет доставлено в хорватский порт в связи с прекращением прокачки по «Дружбе», сообщил в среду гендиректор Габриэл Сабо, а оттуда – по трубопроводу Adria.
Эти закупки позволят НПЗ Slovnaft, подразделению венгерской MOL, восстановить работу на полную мощность с апреля. До тех пор выработка будет снижена – с середины следующей недели нефть будет браться из стратегических резервов, которые, по нормам ЕС, должны содержать сырья не менее чем на 90 дней. «Рисков для безопасности поставок в краткосрочной перспективе нет», — заявил накануне представитель Еврокомиссии, имея в виду и Словакию, и Венгрию, которая также осталась без российской нефти. ЕК консультируется с Украиной по поводу сроков ремонта «Дружбы», добавил он.
Помочь Словакии готова и Чехия, направив пока что «небольшой объем» нефти по «Дружбе» в обратном направлении (трубопровод доходит до Чехии, но она ранее прекратила получать российское сырье). По словам министра экономики Карела Гавличека, для более крупных поставок потребуются технические изменения, которые он обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо: «Мы готовы немедленно приступить к подготовке технических и инвестиционных мер и обеспечить [более значительные] поставки в течение года».
«Дружба» была повреждена 27 января. В феврале поставки по ней не осуществлялись, по данным Bloomberg.