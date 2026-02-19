27 мая 2026, среда, 10:48
«Мы не можем уйти»: Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу

  • 19.02.2026, 8:51
Владимир Зеленский

Речь идет не просто о территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам мирных переговоров в Женеве Украина и РФ продвинулись в вопросах по военному направлению. Однако в политических, касаемо Донбасса, у всех сторон разная позиция.

Об этом президент Украины заявил в интервью для британского журналиста Пирса Моргана.

По словам Зеленского, по военному направлению стороны ближе к результату и к тому, что будет документ, где будут прописаны все детали того, «как можно или как необходимо осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня».

«По политическому направлению все сложнее. У нас нет единой позиции - даже в трехстороннем формате. У нас три разные точки зрения по вопросу территорий», - говорит президент Украины.

Он рассказал, что в 2025 году в ходе мирных переговоров в Саудовской Аравии США предложили прекратить огонь, остановиться по линии разграничения и решать территориальный вопрос исключительно дипломатическим путем.

Сейчас же стороны «немного вышли из той позиции», когда США сказали о необходимости говорить о свободной экономической зоне.

«Мы ответили: «Послушайте, мы придерживаемся той же американской позиции, которая была предложена в Саудовской Аравии... Поэтому моя позиция - я хочу поддержать любой формат, чтобы не прекращать диалог. Но это не значит, что я приму все», - пояснил Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война якобы закончится. Однако Киев не может на это пойти и не будет юридически признавать территории российскими.

«Мы не можем просто уйти. Как такое вообще возможно? Это наша территория. И та часть, которая сейчас оккупирована - тоже наша территория... Да, это временно оккупированные территории. Это очень болезненно для нас. Но давайте остановимся там, где мы находимся. И это уже большой компромисс», - заявил украинский лидер.

Почему важен Донбасс

На уточняющий вопрос, допускает ли Зеленский обстоятельства, при которых Украина уступит во время его президентского срока какую-либо территорию «с точки зрения суверенитета», он глава государства ответил следующее:

«Просто так отдать ее добровольно? Я не могу поддержать такую идею. И думаю, что даже в очень трудных обстоятельствах я не уверен, что наш народ будет к этому готов. Потому что, как вы сказали, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины», - сказал президент Украины.

Далее он подчеркнул, что Донбасс это не только речь о территориях, это речь о людях, ценностях, это часть независимости Украины, а также тут речь о стратегии, как защищать страну.

«Нам нужны гарантии безопасности, но даже имея все это, никто не может дать нам слово, что Путин не придет снова», - пояснил глава государства.

Резюмируя Зеленський добавил, что нужно думать о следующих поколениях, поэтому нельзя допустить, чтобы будущим правителям страны достался «пустой лист бумаги».

По словам президента, нужны сильные гарантии безопасности. В частности, от США, присутствие представителей Европы в Украине, а также украинская армия в размере 800 тысяч.

«И один из очень важных моментов - линии обороны. Поэтому когда мы говорим о безопасности, когда мы говорим о Донбассе, о Донецкой области, я также думаю как президент о линиях обороны, которые там очень сильны», - подытожил Зеленский.

