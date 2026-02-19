В Беларуси началось возмущение из-за массового призыва на военные сборы 120 19.02.2026, 18:34

Люди «закипают».

С 16 февраля начался очередной этап проверки боеготовности белорусской армии. Теперь в части отправляют и военнообязанных. Сколько человек и на какой срок, неизвестно — Минобороны публично об этом не сообщает. То, как людей вызывают на сборы, вызывает возмущение, которым белорусы массово делятся в соцсетях. «Зеркало» собрало самые острые вопросы и узнавало ответы на них в военкоматах.

Необъяснимая срочность

Белорусы возмущаются, что повестки в военкомат приносят буквально за считаные часы до прописанного в них времени. Так в TikTok завирусилась история о том, как мужчине в 8.00 принесли повестку, в которой было написано о необходимости явиться в военкомат в 9.00 того же дня.

— Нам 16-го в 21.00 принесли, а явиться нужно было утром 17-го числа, — пишет в Threads Ирина.

— Моему сыну вручили повестку сегодня, 18.02, на работе и сегодня же явиться в военкомат с вещами, — поделилась в комментариях другая белоруска.

— Мужу вчера принесли повестку поздно, и явка сегодня к 8 утра, — рассказывает третья.

— Сыну прислали в восемь вечера, работает в Минске, на работе до 22.00. На 8.00 явиться в Гродно, — утверждает четвертая.

Между тем многие отмечают, что, согласно постановлению Совета министров, повестка на сборы должна быть вручена не позднее чем за семь дней до начала сборов. Раньше этот срок был десять дней.

Очень долгое ожидание

Второе по массовости возмущение — длительное ожидание в самих военкоматах. Так, например, один из военнообязанных писал в Threads, что 17 февраля провел в пункте сбора более 10 часов: «Никто ничего не говорит, нас тут человек 200».

Некоторые ждали по 18 часов, а потом получили приказ прийти через день. Кто-то освободился лишь в четыре утра:

«Вторые сутки сижу в лицее № 119 (речь о лицее в Гродно. — Прим. ред.). Отпустили в четыре ночи сразу с повесткой на 10.00».

«Мой сидел вчера с 9 утра и в четыре ночи приехал домой, повестку дали сегодня в 10 обратно приехать».

«Для понимания уровня, у нас повестка была на 17-е число, мы до сих пор сидим, уже 18-е число, и никто ничего не знает и не отпускает».

«Брат вчера рано утром приехал из Минска, до сих пор сидит там, ждет. Вчера даже документов его там не было. Сегодня выписали новую повестку».

«Больше всего бесит это ожидание. Сказали бы уже сразу да забираем или нет, ты свободен. Но вот столько часов в ожидании, и они там без еды, воды, если не взяли с собой».

«Весь день продержали в лицее голодными и только в три часа ночи отпустили покушать на пару часов. Теперь снова сидят ждут… Это разве нормально? Со своими детьми так бы не поступили!»

Без исключений

Судя по комментариям в Threads, мужчин на сборы отправляют на месяц-два. При этом не делают исключений для тех, у кого в семье маленькие или нездоровые дети.

«У нас грудной ребенок <…>. На все диагнозы, мои, ребенка и мужа сказали: «Нам пох*й», и увезли. Где он сейчас, что с ним, я не знаю, связи нет, забрали телефоны».

«Мужа забрали. Я была уверена, что с детками до трех лет не забирают, но, увы, малышке 10 месяцев, и забрали».

«Ребенку годик недавно исполнился, родственники за 1000 км от нас, мы иногородние, — рассказывает белоруска в TikTok. — У ребенка нарушение мозга, неврология, я слабослышащий человек. Муж только с почками с больничного вышел, сказали пох*р, это не уважительная причина».

«Когда меня забирали, моя жена лежала в больнице с грудничком с пневмонией, а я был дома с сыном, который в первый класс ходил, — отвечает ей мужчина, который прошел сборы. — Никого не волновало, как должен жить первоклассник один дома».

«Нас летом, когда забирали, военком сказал: «У кого семейные проблемы, подходите, будем обсуждать», и таких не брали, — вспоминает другой. — В зале напрямую спрашивали: «Желание есть или нету?» Кто говорил «нету», тех в основном не брали. Все по-людски прошло».

Кто-то не был ни разу, а кого-то призвали сразу после дембеля

Не очень понимают белорусы и как отбирают тех, кого вызывать на сборы. Есть те, кто на них не попадал ни разу, других же, наоборот, призывают регулярно.

Отслужил в 2012 году, ни разу на сборы не забирали, — радуется в комментариях пользователь TikTok.

Пять лет назад отслужил, и еще не призвали на сборы, — делится еще один.

Мужу, конечно, уже который раз не везет, почти стабильно каждые два года ездит, но в этот раз пугает, что так много людей забирают, еще, говорят, без связи будут… — пишет одна из пользовательниц Threads.

Муж вчера был по повестке, были ребята, которые три месяца только как на дембель пришли, — добавляет еще одна пользовательница.

Спешка, отсутствие внятной информации о сроках и массовости призыва, а также сколько это все будет продолжаться, многих заставляют волноваться.

Особенно на фоне внезапной проверки боеготовности, которую устроил Александр Лукашенко.

И хотя в комментариях проскальзывают мнения, что это стандартные сборы, как и всегда, не всех это успокаивает.

— Обычные — это когда все спокойно и заранее, но когда в один день более 4−5 тыс. сразу забирают, это уже не обычные, — пишет военнообязанный из Гродно.

Что говорят военкоматы

Под видом жены призванного на сборы журналистка «Зеркала» обзвонила несколько военкоматов страны. Прежде всего поинтересовалась, с чем связана такая срочность.

— Все верно. Дают повестки людям и сегодня же явиться, а не только завтра, — ответил дежурный в военкомате Молодечненского района.

— А к чему такая спешка?

— Это вы задайте вопрос министру обороны, военному комиссару.

А как же постановление Совета министров, в котором идет речь о семи днях? В военкомате Гомельского района предположили, что упомянутый закон касается плановых сборов, а не проверки мобилизационной готовности, а значит, этот срок может не соблюдаться.

— Там уже повестки отправляют по факту, скорее всего, — предположили там, но ссылку на конкретный пункт закона так и не смогли найти.

В военкомате Гродненской области на наш вопрос, почему призванным так долго приходится ждать в пунктах сбора, ответить не смогли. Но заявили, что «все это компенсируют».

— Кто и что компенсирует-то? — уточнила журналистка.

— Деньгами, деньгами, — ответил сотрудник.

Количество вызванных на сборы нам назвать отказались, сославшись на «военную тайну».

Что касается наличия малолетних детей, то, как заявили в военкомате Лидского района, это не уважительная причина.

— По указу министра обороны сейчас сборы, понимаете? То, что ребенок до трех лет — это не причина [не вызвать на сборы]. <…>. Причины освобождения от сборов: если [у мужчины] ребенок-инвалид, он сам участвует в сельскохозяйственных работах, допустим, сессия у него и так далее. <…> Ну и если по уходу за близкими родственниками — там надо смотреть, тоже если группа инвалидности у них и больше никого нет. То, что детки маленькие, к сожалению, это не причина.

Между тем мужчины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей (до 18 лет), имеют право на освобождение от сборов.

Что касается механики отбора людей на сборы, то в военкомате Гродненской области журналистку «Зеркала» заверили, что людей призывают не наугад.

— Уточняйте в своем военкомате. Закон-то есть, конечно, в потолок никто пальцем не тыкает, — заявил сотрудник, но не сказал, с какой периодичностью могут призывать на сборы.

Отметим, что Закон «О воинской обязанности и воинской службе» ограничивает общий срок военных или специальных сборов за время в запасе. По ст. 70 он не может превышать 12 месяцев.

Началом прохождения военных или специальных сборов военнообязанными считается день явки их в военкомат или управление Комитета государственной безопасности по области для отправки к месту проведения сборов. Военнообязанных могут призывать на специальные сборы на срок до двух месяцев.

