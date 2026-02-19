Глава МИД Рыженков не полетит на «Совет мира» в Вашингтон 15 19.02.2026, 18:03

Максим Рыженков

Он «передумал» вслед за Лукашенко.

Министра иностранных дел Максима Рыженкова не будет в Вашингтоне на «Совете мира» 19 февраля. Об этом со ссылкой на официальные американские источники передает «Радыё Свабода».

Ранее в пресс-службе Александра Лукашенко рассказали, что диктатору поступило приглашение на первое заседание «Совета мира», однако тот отказался от участия, сославшись на занятость.

Вместо Лукашенко на мероприятии нашу страну должен был представить министр иностранных дел Максим Рыженков. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

16 февраля на встрече с госсекретарем «союзного государства» Сергеем Глазьевым Александр Лукашенко заявил, что Беларусь намерена участвовать в деятельности «Совета мира» и его мероприятиях на уровне «главы государства».

— Может, не в Вашингтоне. Где-то в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе тут, в Турции состоятся дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем участвовать в нем, — уточнил он.

