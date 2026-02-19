Наталья Радина: Вышел на свободу настоящий лидер белорусской оппозиции

Наталья Радина: Вышел на свободу настоящий лидер белорусской оппозиции2
- 19.02.2026, 23:48
Николай Статкевич отстоял свое решение остаться в Беларуси.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» прокомментировала выход на свободу лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича:
— Вышел на свободу настоящий лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич. Он отказался уезжать из Беларуси при депортации политзаключенных в сентябре 2025 года. Но политика освободили только сейчас и после того, как в тюрьме у него случился инсульт. Статкевич пока с трудом говорит, нужно серьезное лечение и реабилитация.
Суки. Нет слов. И за это с них снимать санкции?!
Сегодня, 19 февраля, жена Николая Статкевича Марина Адамович сообщила в «Фейсбуке», что лидер белорусской оппозиции находится дома.
«Дорогие друзья! Николай дома! У него был инсульт. Сейчас он восстанавливается. Пока есть проблемы с речью. В остальном всё нормально. Всё будет хорошо», — пишет Марина Адамович.
Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках. Долгое время было неизвестно, где он находится.
В 2021 году Николая Статкевич приговорили к 14 годам колонии особого режима за организацию «массовых беспорядков».
С начала июля 2022 года, с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии, лидера белорусской оппозиции содержали в максимально жестких условиях: держали в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.