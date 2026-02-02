ВСУ уничтожили все российские БМО-Т 5 2.02.2026, 11:54

17,462

Элитная бронетехника пропала с фронта.

Российская армия, вероятно, потеряла почти все боевые машины огнеметчиков БМО-Т во время полномасштабной войны против Украины. По имеющейся информации, на сегодняшний день на вооружении РФ может оставаться только одна такая машина или же не осталось ни одной, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

БМО-Т – это тяжелая боевая бронированная машина, предназначенная для транспортировки личного состава огнеметного подразделения. Она считается одной из самых редких и в то же время наиболее защищенных боевых машин в российской номенклатуре вооружения.

По уровню бронирования БМО-Т превосходит большинство других российских боевых машин и фактически не имеет аналогов, кроме БМПТ «Терминатор-2». Обе машины созданы на базе танка Т-72, однако их защита была доработана значительно лучше, чем у танка Т-90М «Прорыв».

За время полномасштабной войны в Украине, согласно верифицированным данным, было уничтожено не менее трех БМО-Т, еще одну машину украинские силы захватили. Последний раз трофейная БМО-Т фиксировалась в июле 2023 года. В то же время, по неподтвержденной информации, количество уничтоженных машин может достигать пяти, а трофейных – двух.

Эксперты отмечают, что ключевой проблемой БМО-Т для российской армии была ее высокая стоимость – ориентировочно 400–500 тысяч долларов за единицу. Из-за этого Минобороны РФ не размещало новых заказов на производство этих машин, несмотря на их высокую живучесть и способность сохранять жизнь экипажа.

Отсутствие новых контрактов и потери на фронте дают основания предполагать, что БМО-Т фактически исчезла как тип боевой техники российских войск в войне против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com