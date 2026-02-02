Скончался бывший замминистра культуры Беларуси

Скончался бывший замминистра культуры Беларуси9
- 2.02.2026
В возрасте 65 лет 1 февраля скончался бывший заместитель министра культуры, дипломат Василий Черник.
О его смерти сообщил бывший генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля, бывший директор Национального исторического музея Олег Рыжков.
Василий Черник родился в 1960 году в Гродно, окончил Гродненский государственный университет им. Я. Купалы (1984), Академию управления (2000). В 1990-1991 годах работал учителем истории в минской средней школе № 8. С 1993 года занимал различные должности в Министерстве культуры — был заместителем председателя комитета по охране культурного наследия, начальником управления в департаменте по охране историко-культурного наследия и реставрации, начальником главного управления культуры и аналитической работы, заместителем министра.
В 2009-2013 годах работал в белорусском посольстве в Польше.
Последнее место работы Черника — посольство Беларуси в России. Был старшим советником, руководителем Делового и культурного комплекса посольства Беларуси в РФ.
Василий Черник — родной дядя известного футбольного вратаря Сергея Черника и старший брат его отца, бывшего футбольного судьи и инспектора матчей Виктора Черника.