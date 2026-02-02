Лукашенко взвыл из-за экономики 40 2.02.2026, 16:23

США отказываются помогать.

Медовый месяц Лукашенко с Дональдом Трампом заканчивается, пишет специализирующийся на инсайдах Telegram-канал «Беларуская выведка»:

— В штабе Лукашенко отметили агрессивную риторику правителя. Он сетует, что американцы не оказывают обещанного содействия в налаживании контактов с ЕС. Также они отказались покупать золото из состава ЗВР и подвесили все экономические плюшки, которые пытался предложить Минск. Возобновление гибридных атак на Польшу и Литву следует воспринимать как акт эксгибиционизма с целью напомнить о себе и привлечь внимание.

В ближайшее время состоятся закрытые и частично публичные совещания посвящённые экономическим трудностям. Падение спроса на белорусские товары, падение золота и крипты ослабили государственные и личные активы семьи. Совмин готовит стратегию выживания.

