2.02.2026, 9:07
В Венесуэле освобождают политзаключенных

  • 2.02.2026, 9:07
Правительство объявило о планах по амнистии.

Не менее девяти человек были освобождены в воскресенье, 1 февраля, из тюрьмы «Геликоид» (El Helicoide) в столице Венесуэлы Каракасе, известной жестокими условиями содержания и пытками противников режима Николаса Мадуро. Среди освобождённых — известный правозащитник Хавьер Тарасона и несколько политических активистов, сообщила венесуэльская правозащитная организация Foro Penal, пишет «Немецкая волна».

«Сегодня, 1 февраля, после 1675 дней, 4 лет и 7 месяцев, наступил этот долгожданный день: мой брат Хавьер Тарасона на свободе. Слава всемогущему Богу, — написал в соцсети X брат правозащитника Хосе-Рафаэль Тарасона — Спасибо всем, кто сделал этот момент возможным. Свобода одного человека — это надежда для всех».

«Каждый шаг к свободе и окончательному прекращению репрессий имеет большое значение», — отметил в своём микроблоге вице-президент Foro Penal Гонсало Химиоб. По оценке этой правозащитной организации, в Венесуэле за последние недели было освобождено из заключения более 300 политических заключённых, однако свыше 700 ещё остаются в тюрьмах.

30 января правительство в Каракасе объявило о планах амнистировать сотни политических заключённых и закрыть тюрьму «Геликоид».

«Мы решили принять закон о всеобщей амнистии, охватывающий период политического насилия с 1999 года (когда к власти пришёл предшественник Мадуро Уго Чавес. — Ред.) по настоящее время», — заявила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, выступая в Верховном суде страны.

