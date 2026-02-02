В Венесуэле освобождают политзаключенных
2.02.2026, 9:07

Правительство объявило о планах по амнистии.

Не менее девяти человек были освобождены в воскресенье, 1 февраля, из тюрьмы «Геликоид» (El Helicoide) в столице Венесуэлы Каракасе, известной жестокими условиями содержания и пытками противников режима Николаса Мадуро. Среди освобождённых — известный правозащитник Хавьер Тарасона и несколько политических активистов, сообщила венесуэльская правозащитная организация Foro Penal, пишет «Немецкая волна».

«Сегодня, 1 февраля, после 1675 дней, 4 лет и 7 месяцев, наступил этот долгожданный день: мой брат Хавьер Тарасона на свободе. Слава всемогущему Богу, — написал в соцсети X брат правозащитника Хосе-Рафаэль Тарасона — Спасибо всем, кто сделал этот момент возможным. Свобода одного человека — это надежда для всех».

«Каждый шаг к свободе и окончательному прекращению репрессий имеет большое значение», — отметил в своём микроблоге вице-президент Foro Penal Гонсало Химиоб. По оценке этой правозащитной организации, в Венесуэле за последние недели было освобождено из заключения более 300 политических заключённых, однако свыше 700 ещё остаются в тюрьмах.

30 января правительство в Каракасе объявило о планах амнистировать сотни политических заключённых и закрыть тюрьму «Геликоид».

«Мы решили принять закон о всеобщей амнистии, охватывающий период политического насилия с 1999 года (когда к власти пришёл предшественник Мадуро Уго Чавес. — Ред.) по настоящее время», — заявила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, выступая в Верховном суде страны.

Hoy #1Feb luego de 1675 días, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día, mi Hno Javier Tarazona está en LIBERTAD.



GRACIAS A DIOS TODO PODEROSO.



Gracias a cada uno de los que han hecho posible este momento.



La libertad de uno es la esperanza de todos.#LibresParaLiberar pic.twitter.com/U9ylXg6VwH — Jose Rafael Tarazona Sánchez (@jrafaeltarazona) February 1, 2026

