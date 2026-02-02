10 мая 2026, воскресенье, 9:23
  2.02.2026, 9:14
Соловьев захотел взорвать в космосе ядерную бомбу
Владимир Соловьев

Чтобы уничтожить спутники Маска.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в своем шоу на канале «Россия-1» предложил взорвать в космосе ядерную бомбу. Таким образом он предлагает отомстить главе SpaceX Илону Маску, который решил отключить российских оккупантов от спутников Starlink. Об этом пропагандист заявил 1 февраля:

«Всё, над чем работал Маск. Всё, что мы видим сейчас, работает в интересах войны против России.

Поэтому я не понимаю, почему, например, спутники Илона Маска не являются для нас законными целями? Один подрыв ядерного оружия в космосе довольно серьёзно решает эту проблему», — заявил обезумевший пропагандист.

«Понятно, что мы тоже потеряем все наши спутники, но мы сильно отстаём, и для нас это небольшая потеря — ничего страшного, перейдём на почтовых голубей», — добавил Соловьёв.

