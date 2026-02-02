ISW: Россия обратилась к манипуляциям 3 2.02.2026, 10:17

Что стоит за словами Лаврова.

Накануне нового раунда переговоров в Абу-Даби, который должен состояться 4−5 февраля, Кремль манипулирует вопросами двусторонних отношений с США, которые не связаны с войной в Украине, чтобы заставить администрацию Дональда Трампа уступить требованиям России относительно Украины.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны по итогам 1 февраля.

В ISW напоминают, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, делегации США, Украины и России проведут следующий раунд трехсторонних встреч в Абу-Даби 4 и 5 февраля, а не 1 февраля, как планировалось ранее.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину, опубликованное 1 февраля, чтобы попытаться заручиться благосклонностью администрации Дональда Трампа перед предстоящими встречами в ОАЭ и убедить Соединенные Штаты вести переговоры только с Россией, а не с Украиной и Европой. В этом интервью Лавров несколько раз назвал Россию и США «крупными странами» и заявил, что обеим державам стоит «реализовывать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные проекты», когда их «национальные интересы» совпадают. Когда же эти интересы не совпадают, добавил Лавров, было бы «уже не ошибкой, а преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, тем более горячую». Кроме того, российский министр утверждал, что Европа якобы пытается «вбить клин» между Россией и Соединенными Штатами.

Учитывая эти заявления главы МИД РФ, аналитики ISW отмечают, что они являются частью переговорной тактики Кремля. С момента вступления Трампа на пост президента США в январе 2025 года Москва пытается представить Россию как глобальную державу, которую можно сравнить с Соединенными Штатами, а также как наследницу советского «статуса сверхдержавы», напоминает Институт изучения войны. Поэтому новые заявления Лаврова от 1 февраля призваны «использовать перспективы экономических соглашений или переговоров о стратегических вооружениях, чтобы побудить Трампа уступить требованиям России по Украине, включая требования Кремля о том, чтобы США не привлекали Европу к мирному процессу», резюмируют специалисты ISW.

Институт изучения войны также обратил внимание на публикацию агентства Bloomberg от 31 января, в которой со ссылкой на осведомленные источники сообщалось, что Россия видит мало шансов на прорыв в ходе текущих мирных переговоров. В ISW считают, что при этом Россия все же пытается представить себя на международной арене [в частности для США — прим. ред.] заинтересованным участником переговоров, чтобы получить контроль над всей Донецкой областью дипломатическими средствами.

Аналитики предполагают, что российские чиновники и в дальнейшем, вероятно, будут продолжать попытки представить свое требование об отказе Украины от всей Донецкой области как якобы «умеренную» позицию и значимую «уступку» со стороны Москвы. На самом деле РФ стремится добиться уступок, которые в итоге могет нанести стратегический урон Украине. ISW продолжает оценивать, что передача россиянам неоккупированных территорий Донецкой области была бы стратегической ошибкой, поскольку военным путем РФ вряд ли быстро или легко захватит эту землю. Однако получив ее, она будет иметь значительно более выгодное положение для возобновления атак против Украины в будущем.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com