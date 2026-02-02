Этот голос в Кремле предпочли бы не слышать 4 Юрий Федоренко

2.02.2026, 20:54

Трещины в иерархии зла.

Болотные черти чувствуют приближение катастрофы. Иногда даже черти в аду способны сказать друг о друге что-то меткое и точное. Ибо кто, в конце концов, лучше ориентируется в адской иерархии, чем её непосредственные обитатели? В последнее время именно из глубин российского «болота» всё чаще звучат слова, которые больше похожи не на пропаганду, а на предсмертные признания.

Яркий пример — террорист Игорь Гиркин (он же Стрелков). В настоящее время заключённый, но всё ещё внимательный наблюдатель за тем, как трещит по швам система, которую он сам помогал строить. Вот что интересно: его диагноз совпадает с оценками вполне вменяемых, не адских экспертов.

Тезисы Гиркина: росармии не хватает сил для захвата Славянско-Краматорской агломерации, ресурсы тают, госуправление деградирует. Ложь на болотах, признаёт Гиркин, заливает всё напрочь.

В аду, как известно, иерархия жёсткая. Но когда черти начинают открыто ворчать на главного черта — значит, что-то пошло не так.

Гиркин прямо говорит про Путина на языке, который в кремлёвских коридорах предпочли бы не слышать. Известный террорист пророчит Путину судьбу Слободана Милошевича. Здесь стоит напомнить, что Милошевич в своё время был осуждён Международным трибуналом по обвинению в военных преступлениях во время югославских войн, умер Милошевич в тюрьме.

Как можно прокомментировать экспертные выводы Гиркина? В целом он прав. Война на истощение действительно изматывает Россию. Никаких поставленных задач агрессор на фронте достичь не способен. Ну а насчёт спецтрибунала над Путиным — работа действительно ведётся. По этому поводу, между прочим, есть новости от Совета Европы.

Несколько дней назад Евросоюз выделил первые €10 млн для Специального трибунала в отношении представителей военно-политического руководства РФ, в том числе — Путина. Вероятно, спецтрибунал будет происходить в рамках механизма in absentia (то есть без присутствия обвиняемых). Но это не означает, что приговор станет фикцией.

Заочный судебный процесс — своего рода санитарная процедура. Человечество должно называть болезнь по имени.

Не исключено, что со временем, когда возникнет техническая возможность, Путин с приспешниками попадут за решётку. Каждый день украинского сопротивления приближает момент, когда адский грохот сменится тишиной приговора.

Безусловно, не стоит недооценивать врага и фантазировать, что противник окончательно сдохнет уже завтра. Нет — какие-то силы у него ещё, увы, есть. Но на длинной дистанции зло всегда проигрывает. Мы делаем всё, чтобы приблизить этот момент. Сомнений, что добро победит, нет даже у чертей.

Так что держим строй, двигаемся дальше. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

