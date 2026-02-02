Сегодня — день рождения Кастуся Калиновского

Сегодня — день рождения Кастуся Калиновского7
2.02.2026
Национальный герой Беларуси появился на свет 2 февраля 1838 года.
Отцом Кастуся Калиновского был безземельный шляхтич из Гродно, владелец небольшой ткацкой мануфактуры Семен Калиновский. Мать, Вероника Рыбинская, умерла, когда сыну было 5 лет.
Будущий лидер повстанцев родился в имении Мостовляны на Гродненщине 2 февраля 1838 года.
В 1856—1860 годах, после окончания Свислочской гимназии, он учился на юридическом факультете Петербургского университета. В студенческие годы вместе со старшим братом Виктором активно участвовал в деятельности студенческих землячеств и в революционных кружках.
Сразу после возвращения на родину в 1861 году, Калиновский вместе со своими соратниками создал революционные кружки в Гродненской и Виленской губерниях, вошедшие в единую конспиративную организацию.
В 1862 он стал во главе руководившего этой организацией Комитета движения, который позже стал Литовским провинциальным комитетом восстания.
В 1862—1863 руководил изданием и распространением «Мужыцкай праўды» - первой нелегальной революционной газеты на белорусском языке.
Возглавив в 1863 восстание против российских властей в Беларуси и Литве, Калиновский выступил за широкое вовлечение в борьбу крестьян, за распространение восстания на восток и на север - на территорию России.
При том, что он считал необходимым тесный союз с повстанцами в Польше, Калиновский последовательно призывал к независимости Беларуси и Литвы. «Константин Калиновский с настроением герценовской школы во главе честолюбивейших личностей из красных литвинов настойчиво проводил идею о самостоятельности Литвы», - писали о нем в донесениях виленскому генерал-губернатору.
В условиях жестоких действий правительственных сил, находясь в глубоком подполье, Калиновский руководил повстанцами до своего ареста в конце января 1864 года.
Приговорённый к смерти, Калиновский продолжал борьбу, обращаясь к народу с «Лістамi з-пад шыбеніцы».
В них он призывал не признавать российскую власть и воевать «за своего Бога, за своё право, … за свою Родину».
Кастуся Калиновского казнили в Вильнюсе в 1864 году.
22 ноября 2019 года тысячи белорусов приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения Кастуся Калиновского и его соратников в Вильнюсе.