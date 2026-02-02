Доллар стремительно дорожает 4 2.02.2026, 11:17

15,520

В БВФБ проходят первые валютных торги февраля.

В первые торги февраля доллар решил снова напомнить о себе и заметно подорожал. Биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $76 422, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 3,52 копейки и стоит 2,8683 рубля.

Евро пока без сделок, его курс 3,3831 рубля.

Сотня российских рублей скинула 2,18 копейки и стоит 3,7311 рубля.

Десяток юаней подорожал на 4,60 копейки и стоит 4,1209 рубля.

В пятницу доллар сбросил 1,65 копейки и стоил 2,8331 рубля, евро стал дешевле на 2,36 копейки и стоил 3,3831 рубля. Сотня российских рублей выросла на 0,64 копейки и стоила 3,7529 рубля, а десяток юаней подешевел на 2,36 копейки и стоил 4,0749 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com