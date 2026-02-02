Доллар стремительно дорожает

Доллар стремительно дорожает4
- 2.02.2026, 11:17
- 15,520
В БВФБ проходят первые валютных торги февраля.
В первые торги февраля доллар решил снова напомнить о себе и заметно подорожал. Биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $76 422, пишет «Онлайнер».
Доллар вырос на 3,52 копейки и стоит 2,8683 рубля.
Евро пока без сделок, его курс 3,3831 рубля.
Сотня российских рублей скинула 2,18 копейки и стоит 3,7311 рубля.
Десяток юаней подорожал на 4,60 копейки и стоит 4,1209 рубля.
В пятницу доллар сбросил 1,65 копейки и стоил 2,8331 рубля, евро стал дешевле на 2,36 копейки и стоил 3,3831 рубля. Сотня российских рублей выросла на 0,64 копейки и стоила 3,7529 рубля, а десяток юаней подешевел на 2,36 копейки и стоил 4,0749 рубля.