10 мая 2026, воскресенье, 12:21
В школы Минска сегодня пришло менее четверти учеников

4
  • 2.02.2026, 11:39
  • 3,994
Занятия не отменяли, несмотря на сильный мороз.

В Минске не отменяли занятия из-за мороза, но многие родители сами не отпустили детей в школу. Об этом сообщила зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.

«Сегодня в школы Минска пришло более 50 тысяч учащихся, занятия не отменялись. Конечно, с утра столбик термометра опустился ниже 25 градусов по Цельсию. Но, вместе с тем, сегодня безветренная погода. Учреждения образования находятся практически в шаговой доступности от места проживания школьников. Поэтому занятия не отменялись», — сообщила Смирнова.

В Минске в 2025/2026 учебном году обучаются более 223 тысяч школьников. То есть 2 февраля на занятия пришло около 22,4% из них.

По словам чиновницы, в школах с пониманием отнеслись к решению родителей оставить детей дома.

«Вместе с тем поступила от нас рекомендация не осуществлять образовательный процесс по физической культуре и здоровью на улице. Эти уроки проводятся в спортивных помещениях, в спортивных залах», — добавила Смирнова.

