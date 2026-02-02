В школы Минска сегодня пришло менее четверти учеников

В школы Минска сегодня пришло менее четверти учеников4
- 2.02.2026, 11:39
- 3,994
Занятия не отменяли, несмотря на сильный мороз.
В Минске не отменяли занятия из-за мороза, но многие родители сами не отпустили детей в школу. Об этом сообщила зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.
«Сегодня в школы Минска пришло более 50 тысяч учащихся, занятия не отменялись. Конечно, с утра столбик термометра опустился ниже 25 градусов по Цельсию. Но, вместе с тем, сегодня безветренная погода. Учреждения образования находятся практически в шаговой доступности от места проживания школьников. Поэтому занятия не отменялись», — сообщила Смирнова.
В Минске в 2025/2026 учебном году обучаются более 223 тысяч школьников. То есть 2 февраля на занятия пришло около 22,4% из них.
По словам чиновницы, в школах с пониманием отнеслись к решению родителей оставить детей дома.
«Вместе с тем поступила от нас рекомендация не осуществлять образовательный процесс по физической культуре и здоровью на улице. Эти уроки проводятся в спортивных помещениях, в спортивных залах», — добавила Смирнова.