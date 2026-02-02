Неожиданный и яркий прилет: раскрыты потери россиян в Мариупольском районе 1 2.02.2026, 11:47

На оккупированной части Донецкой области произошел прилет по месту расположения оккупантов.

В поселке Сартана Мариупольского района Донецкой области прогремели взрывы. Прилет произошел в месте сосредоточения оккупантов, а именно на выезде из этого населенного пункта. Неподалеку расположен полигон, который в свое время строили северокорейцы.

Об этом в интервью «24 Каналу» рассказал украинский руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что российские солдаты систематически там проводят военные учения.

Вблизи Сартаны есть логистическая артерия – дорога, которая соединяет Кальмиусский и Левобережный районы Мариуполя. Как отметил Андрющенко, этой трассой передвигается российская военная техника.

Как минимум, один прилет, со слов руководителя Центра оккупации, точно был. Атака продолжалась с 6:40 до 7:10. Он рассказал, что жители сообщали об агрессивной работе российской ПВО. После того, как пошли сообщения о нанесении удара и потерях среди россиян, оккупанты начали делать вбросы, в частности Пушилин (главарь «ДНР»), что якобы украинские дроны убили детей.

«Если они нас обвиняют, то надо понимать, что воздушная тревога в Мариуполе не объявлялась, о результатах работы ПВО тоже не объявлялось. Мы уже видели как российская ПВО лупит по домам, приземляет РЭБами наши дроны в гражданские сектора. Как их самолеты упускают КАБы, ФАБы», – озвучил Андрющенко.

Центр изучения оккупации пока продолжает устанавливать результаты этого прилета. Уже известно, что пять оккупантов находятся в госпитале. Продолжается сбор данных.

- Мариуполь сегодня начинает объявлять траур, но пока почему-то ни одной фотографии, сюжета с места событий, которые подтверждали бы, что там действительно есть указанные россиянами последствия – нет, – подчеркнул Андрющенко.

