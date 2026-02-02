«Машина просто подпрыгнула в левой полосе»13
- 2.02.2026, 11:50
Загадочная авария на МКАД попала на видео.
Читатель Onlíner сообщил об аварии, которая произошла сегодня около 09:00 на внутреннем кольце МКАД в районе Цны. Столкнулись два автомобиля, это попало на запись видеорегистратора. Но даже видео не дает однозначного понимания того, что стало причиной ДТП.
— Я ехал за ними, — рассказал корреспонденту Onlíner автор видео. — Машина в левой полосе подпрыгнула на каком-то снежном коме.
Повторный просмотр видео, впрочем, заставил его усомниться в этой версии. Был на дороге снежный ком или, может быть, яма?
— Пересмотрел видео: действительно, как будто на проезжей части ничего не было. А вот яму видно, точно, — добавил очевидец.
И в этом случае догадка такая: Nissan Juke едет в крайней левой полосе, правыми колесами проезжает по яме, заднее колесо при этом взрывается, и машину резко несет вправо, в средний ряд, где в этот момент движется другой автомобиль. Следует удар, одну из машин разворачивает, она бьется еще и в отбойник.
— За мной на близком расстоянии никого не было, поэтому все водители успели среагировать на случившееся, — добавил автор видео.
Пока догадка о яме лишь версия, официально подтверждения такой причины ДТП к настоящему моменту нет.