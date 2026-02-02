закрыть
10 мая 2026, воскресенье, 13:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рой FPV-дронов уничтожил ДРГ россиян и спас пленных бойцов ВСУ возле Покровска

  • 2.02.2026, 12:17
  • 5,226
Рой FPV-дронов уничтожил ДРГ россиян и спас пленных бойцов ВСУ возле Покровска

Видеофакт.

Вблизи Покровска украинских военных спасли от вражеского плена благодаря действиям аэроразведки и ударных дронов. Во время штурма наблюдательного пункта диверсионно-разведывательная группа россиян захватила четырех бойцов Сил обороны Украины.

После захвата украинских военных противник пытался вывести их в тыл. Однако группу россиян, которая сопровождала пленных, обнаружила аэроразведка, патрулировавшая район боевых действий.

На помощь оперативно подняли ударные FPV-дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и других смежных подразделений.

Приближение «роя» дронов дезориентировало российских военных и заставило их сосредоточиться на укрытии, что позволило украинским бойцам вырваться из плена.

После бегства украинских военных оккупанты пытались спрятаться в кустах и траншеях. В течение нескольких минут по группе противника отработали более 10 украинских ударных дронов.

В результате личный состав российской диверсионно-разведывательной группы был уничтожен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров