Рой FPV-дронов уничтожил ДРГ россиян и спас пленных бойцов ВСУ возле Покровска 2.02.2026, 12:17

Видеофакт.

Вблизи Покровска украинских военных спасли от вражеского плена благодаря действиям аэроразведки и ударных дронов. Во время штурма наблюдательного пункта диверсионно-разведывательная группа россиян захватила четырех бойцов Сил обороны Украины.

После захвата украинских военных противник пытался вывести их в тыл. Однако группу россиян, которая сопровождала пленных, обнаружила аэроразведка, патрулировавшая район боевых действий.

На помощь оперативно подняли ударные FPV-дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и других смежных подразделений.

Приближение «роя» дронов дезориентировало российских военных и заставило их сосредоточиться на укрытии, что позволило украинским бойцам вырваться из плена.

После бегства украинских военных оккупанты пытались спрятаться в кустах и траншеях. В течение нескольких минут по группе противника отработали более 10 украинских ударных дронов.

В результате личный состав российской диверсионно-разведывательной группы был уничтожен.

