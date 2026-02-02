Абсурдная арифметика Кремля 1 Иван Киричевский

2.02.2026, 12:21

Операция «Паутина» стала тестом на честность российских подсчетов.

У них там просто еще один судебный процесс стартовал, судят «вредителей» и заодно прописывают, что убытки от ударов по стратегической авиации РФ в рамках нашей операции «Паутина» составили якобы всего 2,3 миллиарда рублей. Всего 2,3 миллиарда рублей. Абсурдно малая цифра даже для российской планово-административной экономики, где цены формируются вручную.

Например, условно «новый» стратегический бомбардировщик Ту-160М, который состоит из заготовок советского периода, по цене Минобороны РФ стоит аж 15-16 миллиардов рублей.

Актуальные данные по Ту-95МС – ремонт одного «борта» стоит в среднем 3,77 миллиарда рублей, модернизация – 5,3 миллиарда рублей за «борт». Однако есть и другой пример, который демонстрирует российский принцип жонглирования цифрами, в зависимости от «целесообразности».

В августе 2023 года российские «СМИ» писали, что суд приговорил к условному сроку бывшего командира 40-го авиаполка дальней авиации и его заместителя, которые в 2019 году допустили катастрофу с потерей бомбардировщика Ту-22М3 с ракетой Х-22.

Так вот, сначала финансовая служба Северного флота ВМФ РФ там вписала вообще ноль (0) рублей как стоимость потерянного, но потом по судебному процессу цифра была увеличена до 97 миллионов рублей.

Получается, что потерянный Ту-22М3 с ракетой россияне оценили всего в 1,3 миллиона долларов. Но при этом на уже бывшего командира 40-го российского авиаполка повесили выплату всего 4,5 миллиона рублей.

Из всего этого действительно вытекает следующая гипотеза – когда россиянам нужно оформлять идеологическую конструкцию «победы», то они умеют не только завышать цифры своих «достижений», но и занижать цифры своих реальных потерь.

Отдельно привлекает внимание масштабность процессов над «вредителями» в РФ. Значит там по логике через одну-две 5-летки дальше должно быть и разоблачение «заговора Тухачевского», где будут масштабные чистки в армии и одновременно подготовка к новой «великой войне».

Иван Киричевский, «Главком»

