Европа может вывести Грузию из-под российского влияния 2.02.2026, 12:34

Западу стоит воспользоваться политическими потрясениями в Тбилиси.

Внутриполитический кризис в правящей партии Грузии создал редкую возможность для Европы усилить поддержку демократических процессов в стране. Масштабные чистки среди высшего руководства «Грузинской мечты» свидетельствуют о нарастающей нестабильности внутри режима, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

12 января бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, считавшийся ближайшим соратником основателя партии Бидзины Иванишвили, был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу об отмывании денег. Его падение стало очередным эпизодом серии задержаний: под стражу ранее взяли экс-министра обороны, несколько заместителей министров и бывшего главу Службы государственной безопасности. Аналитики отмечают, что Иванишвили демонстрирует готовность жертвовать даже самыми лояльными союзниками, тем самым подрывая ключевой принцип постсоветских режимов — гарантию защиты за преданность.

Параллельно усилилось давление на оппозицию. По новым правилам, требующим разрешения на протесты, суды впервые назначили административные аресты демонстрантам, стоявшим на тротуарах. Ранее были ужесточены санкции за перекрытие дорог и другие формы гражданского неповиновения. ЕС заявил, что эти меры направлены на подавление инакомыслия и подрыв верховенства права. Знаковые политзаключенные, включая журналистку Мзию Амаглобели, остаются в тюрьме.

27 января власти представили беспрецедентные поправки, которые расширяют контроль государства над иностранным финансированием и криминализируют широкий спектр грантовой деятельности НПО и СМИ. Их принятие ожидается в феврале, несмотря на критику легитимности парламента.

Эксперты считают, что Европа может использовать ситуацию, применив целевые финансовые санкции к грузинской правящей элите и ее окружению. Ограничение доступа к европейской банковской системе, недвижимости и услугам способно подорвать опору режима. Учитывая слабость российской поддержки, европейское влияние становится решающим для будущего Грузии.

