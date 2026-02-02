10 мая 2026, воскресенье, 13:11
В Минске – неделя усиленного контроля ГАИ

  2.02.2026, 12:37
В чем дело?

Сегодня, 2 февраля, столичная ГАИ начала мероприятия по предупреждению и пресечению фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также бесправниками.

Также усиленно будут выявлять нарушения ПДД нетрезвыми пешеходами. Мероприятия продлятся целую неделю – по 8 февраля.

«Особое внимание будет уделено участкам улично-дорожной сети вблизи объектов торговли, увеселительных заведений, а также автозаправочным станциям», – предупредила ГАИ.

Инспекторы будут применять гласную, негласную и смешанную формы контроля, а также использовать ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

