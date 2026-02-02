В Минске – неделя усиленного контроля ГАИ

В Минске – неделя усиленного контроля ГАИ4
- 2.02.2026, 12:37
Сегодня, 2 февраля, столичная ГАИ начала мероприятия по предупреждению и пресечению фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также бесправниками.
Также усиленно будут выявлять нарушения ПДД нетрезвыми пешеходами. Мероприятия продлятся целую неделю – по 8 февраля.
«Особое внимание будет уделено участкам улично-дорожной сети вблизи объектов торговли, увеселительных заведений, а также автозаправочным станциям», – предупредила ГАИ.
Инспекторы будут применять гласную, негласную и смешанную формы контроля, а также использовать ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности.