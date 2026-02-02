Россию накрыло «цунами» коммунальных аварий 11 2.02.2026, 16:19

Свет, вода и отопление отключались тысячи раз.

С нового года в России резко подскочило число коммунальных аварий. Сообщения об отключениях электричества поступали 723 раза, отопления — 552 раза, воды — 513 раз, подсчитала «Новая газета Европа». Всего публично сообщалось о 1778 случаях. Для сравнения: в январе 2025-го их было 983. Лидерами по отключению электричества стали Краснодарский край и Мурманская область. В первом регионе одна из крупных аварий произошла в Белореченске. По сообщениям властей, из-за обильного снегопада в новый год без света остались более 84 тысяч абонентов. Одна из жительниц рассказала, что блэкаут не могли устранить неделю.

В Мурманской области региональная столица и соседний Североморск — место расположения главной базы Северного флота России — 23 января лишились света из-за обрушения пяти опор линии электропередачи, четырем из которых было более 40 лет. После аварийных работ электричество повторно отключилось 31 января.

Помимо двух вышеназванных регионов, также часто свет пропадал в Белгородской области. Ситуацию усугубляли обстрелы. Так, самое масштабное отключение произошло 9 января: тогда Вооруженные силы Украины ударили по двум ТЭЦ и подстанции «Сторожевая», оставив без энергоснабжения 556 тысяч человек.

Среди лидеров по перебоям с водой из-за аварий оказался Дагестан. В Каспийске она не поступала в несколько многоквартирных домов со 2 по 19 января. В соцсетях на аналогичную проблему жаловались жители и других крупных населенных пунктов региона. «В центральных городах республики нет воды, иногда выключают отопление, выключают газ, свет. Своевременно не вывозят мусор, дороги в ужасном состоянии», — говорилось в одном из постов.

Массовые проблемы с отоплением в январе были зафиксированы в Забайкальском крае. Жители поселка Атамановка Читинского района так же, как и краснодарцы, встретили новый год в холодных квартирах из-за аварии на теплотрассе. Пострадали около 3 тысяч человек, их не могли подключить неделю. 21 января магистральную теплотрассу порвало в поселке Дарасун Карымского района.

В лидеры по отключениям отопления вошла и Волгоградская область: жители жаловались, что из-за аварии на газопроводе температура в квартирах опустилась до 11 градусов, а на окнах образовался лед. «Это уже не про „коммунальные неудобства“, а про прямую угрозу здоровью детей. Когда дом разваливается, трубы гнилые с момента постройки, а управляющая компания просто «исчезает», — это провал всей системы ЖКХ и контроля», — писала одна из жительниц.

По данным министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, износ коммунальных сетей в регионах колеблется от 40 до 80%, что приводит к частым авариям. При этом, согласно планам, к 2028 году расходы на ЖКХ снизятся на 2% по сравнению с 2025 годом.

Одновременно с этим россиян ждет повышение тарифов ЖКХ. Первая индексация состоялась 1 января, а вторая запланирована на октябрь, после выборов в Госдуму. Совокупный рост в ряде регионов может превысить 20%.

