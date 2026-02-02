В Витебске собираются построить суперарену 9 2.02.2026, 13:15

Как она будет выглядеть?

Казалось, что времена, когда в наших городах и весях строились ледовые арены, уже прошли. Но нет: в Витебске зреет оригинальный проект. На улице Строителей, 23, рядом с действующим Ледовым дворцом спорта, хотят возвести новую арену — суперстильную и суперсовременную. Прямо сейчас проект проходит стадию общественного обсуждения. Посмотрим же на новый объект притяжения площадью более 22 000 «квадратов», который может появиться в областном центре, пишет Onlíner.

«Витебск-Арена» — именно такое название получил новый комплекс — будет рассчитана на 4202 человека. Основная функция нового объекта — проведение спортивных мероприятий (в первую очередь, хоккейных матчей). Но и о непрофессиональных спортсменах подумали: запланированы сеансы массовых катаний, будет оборудована тренажерка, многофункциональный спортивный зал, зал хореографии. Подумали и о том, чтобы обустроить детскую комнату. Кроме того, арена сможет превращаться в полноценную концертную площадку. Ну и для кафе (на 75 мест) выделили метры.

Размер центральной ледовой арены — стандартные для КХЛ 60×26 метров.

Снаружи это будет довольно эффектное здание: пять этажей (со скругленными углами) разместят на стилобате. «Реечный» фасад станет узнаваемой фишкой объекта. «Стиль минимализм. Сочетание остекления и металлических конструкций в теплой цветовой гамме, интегрированное в окружающую застройку и парковую зону», — так описывают свое детище создатели.

Новое здание будет соединено переходной галереей с существующим Ледовым дворцом.

Решить автомобильный вопрос (каждый, кто бывал на концертах или матчах в той же «Минск-Арене», знает, как непросто разъехаться в день икс) собираются за счет девятиярусной парковки на 432 места. «Расчерчена» и плоскостная стоянка возле здания. Также машины можно будет оставить на стоянке возле старого дворца. В этой части больших проблем не видится.

