«Хвост» из пени за «коммуналку» висит в жировках годами» 4 2.02.2026, 13:39

5,538

Как его «обрубить».

«Один раз заплатил «коммуналку» не вовремя — и уже третий год получаю жировку с пеней. Это я, получается, каждый месяц теперь эти 2 рубля долга плачу дополнительно?» — написал нам один из жильцов. Onlíner узнал, как на самом деле.

Всем известно, что дедлайн оплаты ЖКУ — 25 числа. Уже с 26-го к «коммуналке» ежедневно будут приплюсовывать 0,3% от выставленной для оплаты суммы. А в следующем месяце в жировке должника вырастет «хвост» из пени. И даже если человек заплатит уже вовремя, в следующем месяце «хвост» не исчезнет.

В жировке у тех, кто просрочил время оплаты, в графе «Переходящий остаток» будет стоять сумма долга, например «–2.39», а в графе «Пеня» будет указано «2.39» (на фото). Что это значит?

— Начисленные суммы пени учитываются и распределяются по каждой услуге отдельно, отсюда и возникают эти суммы в жировках, — заметила Ирина Макарова, начальник РСЦ №2 Заводского района Минска. — Но это не значит, что люди продолжают ежемесячно платить пеню. Минус и плюс в графах «Переходящий остаток» и «Пеня» в сумме дают ноль, то есть гражданин ничего не должен и указанную в графе сумму не платит. Это сбой в программе, который исправляется только вручную.

Избавиться от долга в жировке можно, но процесс этот, как правило, небыстрый.

— Все сведения от обратившихся к нам с вопросами граждан ежемесячно передаются в отдел эксплуатации автоматизированных систем Центра информационных технологий Мингорисполкома. И специалисты вручную исправляют информацию в графах, — пояснила начальник РСЦ.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com