Трамп обиделся на шутку ведущего «Грэмми» 21 2.02.2026, 13:40

Президент США угрожает судом.

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал церемонию вручения премии «Грэмми» и пригрозил подать в суд на ведущего шоу Тревора Ноа после шутки, в которой тот намекнул на связь Трампа с Джеффри Эпштейном, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Сразу после окончания трехчасовой трансляции Трамп написал в Truth Social: «Премия «Грэмми» — худшее шоу! Практически невозможно смотреть». Он также отметил, что CBS, которая последний раз транслировала церемонию, «может считать, что им повезло», что они больше не будет показывать «этот мусор».

Возмущение Трампа вызвала реплика Ноа после вручения Билли Айлиш награды за «Песню года». Комик пошутил, что Трамп «хочет «Грэмми» так же сильно, как хотел купить Гренландию», добавив: «Остров Эпштейна исчез, ему нужен новый, чтобы отдыхать там с Биллом Клинтоном».

Трамп заявил, что никогда не был на острове Эпштейна и назвал шутку «ложью и клеветой». Он добавил, что намерен привлечь Ноа к ответственности: «Похоже, я отправлю своих юристов судиться с этим бедным, жалким, бездарным ведущим».

И Трамп, и Клинтон фигурируют в опубликованных Минюстом документах по делу Эпштейна, однако оба отвергают какие-либо обвинения в причастности к преступлениям. Представители церемонии и Ноа пока не прокомментировали ситуацию.

