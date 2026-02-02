В оккупированном Крыму произошло сильное землетрясение

В оккупированном Крыму произошло сильное землетрясение3
- 2.02.2026, 13:45
- 6,840
Эпицентр знаходился примерно в 78 км от Керчи.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Азовского моря недалеко от оккупированного Россией украинского Крыма. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.
По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 78 км от Керчи и в 35 км от города Щелкино. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.
Накануне в юго-западной части Тихого океана у побережья Королевства Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. По данным EMSC, толчки произошли в 20:59 (23:59 мск) в 112 км к северо-востоку от столицы Нукуалофа, где проживают около 22,4 тыс. чел. Очаг землетрясения находился на глубине 12 км.