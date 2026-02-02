2.02.2026, 13:50
За неделю ни один мигрант не пытался нелегально пересечь границу Беларуси с ЕС

  • 2.02.2026, 13:50
Фото: podlaski.strazgraniczna.pl

Впервые с начала миграционного кризиса.

За неделю с 26 января по 1 февраля 2026 года ни один мигрант не пытался нелегально пересечь границу Беларуси со странами ЕС. Белорусская социологическая группа заметила, что такая ситуация наблюдается впервые с 2021 года, когда Беларусь развязала миграционный кризис.

В целом за январь Польша зафиксировала всего 13 попыток нелегального проникновения из Беларуси — это абсолютный минимум за последние пять лет. Литва сообщала о 15 попытках, в Латвии не было ни одной.

Обратим внимание, что в январе установились очень низкие температуры, которые делают почти невозможным нахождение групп мигрантов в приграничном лесу.

Вместе с тем беларусский режим стал активнее использовать другие способы давления, в первую очередь метеозонды с контрабандными сигаретами, которые запускают в Польшу и Литву.

