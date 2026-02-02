10 мая 2026, воскресенье, 14:12
Ученые: Тайна Бермудского треугольника раскрыта

  • 2.02.2026, 13:58
Исчезновение кораблей связывают со «странными силами».

Исследователи давно предполагали, что некие необычные условия окружающей среды, такие как редкие сочетания выбросов со дна океана, могли временно нарушать плавучесть и работу двигателей. Считается, что именно это в конце концов и породило то, что сделало Бермудский треугольник таким особенным, пишет Daily Mail.

По словам исследователя Рональда Каппера, это явление, вероятно, могло быть активным в пролом, но с тех пор исчезло, что может объяснить, почему количество инцидентов в регионе сократилось в последние десятилетия.

Отметим, что новая теория не включает наличие инопланетян, загадочных порталов или необъяснимых проклятий, а скорее предполагает наличие природных сил, которые могли на короткое время создавать опасные условия. Теперь ученые считают, что Бермудский треугольник в прошлом мог быть подвержен таинственным исчезновениям кораблей и самолетов из-за этих уникальных природных условий.

Если теория верна, она способна разрешить многовековые споры, сохранив при этом мистичность региона. Впрочем, хотя новое объяснение привлекает внимание на форумах и в социальных сетях, эксперты предупреждают, что доказательства пока ограничены.

Береговая охрана США подчеркивает, что сегодня не существует никакой признанной географической опасности, а многие из таинственных инцидентов на самом деле могли быть преувеличены или неверно истолкованы.

Новая теория, по словам исследователей, предполагает, что выбросы метана с морского дня являются правдоподобным объяснением внезапных затоплений судов, а также отказов двигателей в этом районе. Считается, что газы могли снизить плотность воды, что привело к потере плавучести судов. Они, как считается, также могли повлиять на работу небольших самолетов, летающих низко над океаном.

Каппер отмечает, что аналогичные опасности, связанные с метаном, встречаются и в других регионах земного шара. Однако, если в Бермудском треугольнике существовало некое временное "активное поле", это могло бы объяснить таинственные исчезновения в прошлом. Впрочем, некоторые другие эксперты, например, Найджел Уотсон, настроены весьма скептически и считают, что тайна Бермудского треугольника тесно связана с НЛО.

Бермудский треугольник — условно определенный регион площадью от 1,3 до 3,9 миллиона квадратных километров, расположенный в западной части Северной Атлантики. Это место обычно описывают как треугольную область, соединяющую три точки: Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Бермудский треугольник очаровывает публику уже более 500 лет, начиная с сообщения Христофора Колумба о странных огнях во время его путешествия в 1492 году.

