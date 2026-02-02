В Россию пришла оспа обезьян

В Россию пришла оспа обезьян13
- 2.02.2026, 14:05
- 8,952
Госпитализирован житель Московской области.
В России выявили оспу обезьян у жителя Московской области, госпитализированного в Домодедовскую больницу. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, «состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение». Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование с целью выявления источника заражения и лиц, контактировавших с заболевшим, пишет The Moscow Times.
Пациента доставили в больницу накануне после скачка температуры до 40°. До этого он лечился в домашних условиях мазью от герпеса, полагая, что простудился. Заболевший уверяет, что не выезжал за границу и не посещал общественные бани. Источник заражения ему неизвестен.
По данным Baza и Mash подозрения на оспу обезьян есть еще у одного жителя Подмосковья. А заболевший имеет сопутствующие заболевания — ВИЧ и сифилис
Оспа обезьян — вирусное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, увеличением лимфоузлов и кожной сыпью. Оно передается при тесном контакте с инфицированным животным или человеком, через биологические жидкости или зараженные предметы.
Заболевание наиболее распространено в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Однако в 2022-23 гг распространилось по странам Европы.
Последняя крупная вспышка оспы обезьян началась в 2024 году в Демократической Республике Конго, в результате заболели более 80 тысяч человек, 1,3 тысячи скончались. Для борьбы с распространением инфекции в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, который отменили лишь в конце января 2026 года.