В Беларуси ввели новый налог 5 2.02.2026, 17:17

Кто будет его платить и о каких суммах речь.

В Беларуси ввели налог на сувенирную продукцию. В Министерстве по налогам и сборам объяснили, как он будет работать, пишет пролукашеновская «Беларусь сегодня».

Налогом облагаются сувениры и памятная продукция, стоимость которой превышает 259 рублей. Это, например, сувенирная продукция, а также брендированный мерч компаний, если они вручаются как памятный подарок либо используются в представительских целях.

Однако по уплате этого взноса есть несколько особенностей. Во-первых, платить ее должен не получатель такого подарка, а организация, которая его вручает. Во-вторых, параллельно власти ввели налоговую льготу на такую же сумму, за счет чего выплата налога будет только в случае, если сумма сувениров превысит 518 рублей.

— Если стоимость сувенирной продукции, полученной из одной организации, превысит 259 рублей, то подоходному налогу подлежит только сумма превышения. Но также устанавливается дополнительная льгота: в 2026 году от подоходного налога освобождается сумма в 259 рублей из доходов, которые не являются премией или зарплатой и получены не по месту основной работы. Эти два показателя суммируются, — объяснил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский. — Таким образом, только тот, кто получит в текущем году сувениров и памятной продукции от одного налогового агента на сумму, превышающую 518 рублей, должен будет уплатить подоходный налог — 13% с суммы превышения.

Так как уплачивать взнос в бюджет должна организация-даритель, то получателю не надо предоставлять налоговую декларацию по таким подаркам.

— Для подавляющего большинства беларусов, которым иногда перепадает сувенирная чашка, ручка или календарь, ровным счетом ничего не изменится. Впрочем, даже тем счастливчикам, которые получат от какой нибудь организации дорогой сувенир, в налоговую обращаться не нужно, — уточнил Андрей Ковалевский.

Если стоимость подарка от организации, например сувенира, составляет 300 рублей, то налог платить не нужно, поскольку эта сумма укладывается в установленный общий лимит 518 рублей.

Но если подарок обойдется, допустим, в 650, лимит будет превышен на 132 рубля. Именно с этой разницы компания-даритель должна перечислить в бюджет подоходный налог по ставке 13% — это 17,16 рубля.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com