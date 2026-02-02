FT: Технологический провал Путина 1 2.02.2026, 14:14

Санкции безжалостно ударили по российской авиации, микроэлектронике и беспилотникам.

Россия сталкивается с трудностями в попытках снизить зависимость от зарубежных технологий после разрыва с западными поставщиками из-за санкций. Об этом свидетельствуют внутренние правительственные данные, с которыми ознакомилась Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно оценке Минэкономики от февраля прошлого года, Россия в значительной степени зависит от импорта в ключевых секторах, важных для военных нужд: машиностроении, производстве беспилотников и энергетике. Программы по развитию экспорта несырьевых товаров и созданию альтернативной инфраструктуры также буксуют.

Доклад включает шестилетний план достижения технологической независимости к 2030 году — сроку завершения нынешнего президентского срока Путина. Однако эксперты считают эти цели слишком оптимистичными. «Технологии, которые Россия хочет заменить, все еще почти полностью импортные», — отмечает исследователь Центра Карнеги Александра Прокопенко.

Сектора, наиболее пострадавшие от санкций, — авиация, микроэлектроника и беспилотники — оказались особенно уязвимы. Современная крылатая ракета Х-101 содержит более 50 иностранных компонентов, а до 90% импортируемой Россией микроэлектроники в 2023 году поставлялось из Китая. Российские беспилотники также практически полностью собраны из китайских деталей.

Попытки создать пассажирский самолет без западных комплектующих — как в случае с MC-21 — пока не дали ощутимых результатов. Научно-технические расходы, которые предполагается увеличить до 2% ВВП, эксперты называют недостижимыми.

По мнению аналитиков, заявленные Кремлем цели технологического суверенитета к 2030 году выглядят скорее политической декларацией, чем выполнимой стратегией.

