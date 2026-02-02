Белорусы заметили на небе четыре Луны 1 2.02.2026, 14:25

Сколько из них были настоящими?

В ночь на 2 февраля жители Беларуси могли заметить редкое атмосферное явление: на небе сияла не одна Луна, а сразу четыре. Правда, большинство из них были оптическими иллюзиями.

Это редкое атмосферное явление называется парселена или «ложная Луна». В морозном воздухе свет настоящей Луны преломляется в ледяных кристаллах, из-за чего рядом с ней появляются ложные световые диски. В данном случае, их целых три.

