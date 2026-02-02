10 мая 2026, воскресенье, 15:02
5
  • 2.02.2026, 14:34
  • 5,092
Игрушки «Лабубу» и компьютерные игры: что задумал Китай

Китайские культурные товары не просто так оказались на волне успеха.

Китайские игрушки, фильмы и видеоигры стремительно набирают мировую популярность, создавая Пекину новый выгодный имидж именно в тот момент, когда традиционная «мягкая сила» начала меркнуть, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно ярким примером стал успех кукол «Лабубу» от гонконгского художника и производителя Pop Mart: аксессуары появились у таких звезд как Леди Гага, Чер, Дэвид Бекхэм, а цены на редкие модели взлетали в 20 раз выше розничных. Популярность привела к открытию флагманского магазина Pop Mart на Таймс-сквер.

Подъем китайских культурных товаров совпал с тем, что США, на фоне политических конфликтов и изоляционистской риторики президента Дональда Трампа, теряют часть своего глобального влияния. Пекин, долго пытавшийся продвигать культуру через государственные компании, теперь все чаще делает ставку на рыночные хиты — от TikTok до блокбастеров и игр.

Мультфильм «Нэчжа 2» первым среди неамериканских анимационных фильмов собрал более $2 млрд, а игра ««Темный миф: Укун»» стала мировым бестселлером. Успехи таких проектов активно подхватываются государственными СМИ, которые представляют их как доказательство растущей культурной привлекательности Китая.

При этом власти дают больше свободы творческим индустриям — редкий шаг в условиях усиливающегося контроля при Си Цзиньпине. Появление влиятельного идеолога Ли Шуэлея также способствует курсу на «культурное возвышение» и продвижение позитивного образа страны.

Эксперты отмечают, что именно стихийные, коммерчески успешные продукты, а не государственные компании, сегодня становятся самым эффективным инструментом китайской «мягкой силы» за рубежом.

