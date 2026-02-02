«С детства хотел в Штаты»

2.02.2026

Белорус потратил много времени и десятки тысяч долларов на визу талантов.

Белорус Артем Русов рассказал, как повлияла на его жизнь заморозка иммиграционных виз и зачем ему в США, пишет Devby.

США с 21 января приостановили выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе Беларуси. Госдепартамент США объяснил решение пересмотром правил для гражданам стран «с высоким риском»: там хотят гарантировать, что мигранты «не будут пользоваться социальными пособиями или становиться обузой для общества». Как долго визы будут на паузе, неизвестно.

Решение Госдепартамента подорвало планы Артема Русова — известного белoрусского QA-инженера, автора курсов по тестированию, а также YouTube-канала по QA и блога.

Артем потратил более полутора лет и пару десятков тысяч долларов на ходатайство о визе талантов EB1A, которая дает право на независимое получение Green Card, без работодателей. В ноябре со второй попытки его петицию наконец одобрили. Оставалось получить только собственно визу для въезда в Штаты.

Свой кейс и мысли по этому поводу Русов описал в LinkedIn. В комментариях под постом одни предлагают ему другие варианты для миграции (Испанию, Португалию, Кипр, Казахстан), другие, наоборот, просят не приезжать в Бразилию или Черногорию (Артем шутит про «проклятие», которое не позволило ему осесть в Украине, Турции и вот теперь угрожает легализации в Грузии). А третьи спрашивают автора, зачем ему вообще в Штаты в 2026. Подобный вопрос задал Артему и Devby.

«Все еще хочу закрыть гештальт»

«Я с самого детства хотел в США, — рассказал Артем Русов. — Думаю, мы живем в таких условиях, где западная культура главенствует и формирует некоторые представления об этой стране в кино, музыке, индустрии развлечений.

Эта мысль со мной была всю сознательную жизнь, и после пары лет ведения блога я понял, что ее можно претворить жизнь через визу талантов.

Еще в 2022-м я делал оценку шансов, но на тот момент ничего сверхвыдающегося для подтверждения критериев у меня объективно не было.

Потом появились партнерские проекты с лидерами индустрии, интервью у АйТиБороды, успешные курсы на разных платформах, конференции. Так начал формироваться кейс, с которым я и пришел к адвокату.

Почему я так и не побывал в США туристом

Я бы съездил, конечно, если бы еще в 2021 году не переехал в Украину. После этого как-то не было ни возможностей, ни легального основания. Сейчас есть все возможности, но из-за иммиграционных намерений мне даже туристическую визу не дадут.

Почему я хочу в Штаты

Буду банальным, но на середину 2024 года все плюсы США известны всем: сильный паспорт, одна из первых экономик мира, крутые возможности для развития в ИТ-домене, другой континент, на котором нет никаких военных конфликтов.

Понятное дело, что политические решения последних лет, иммиграционные ограничения уже не делают США вариантом номер один для многих.

Но я все еще хочу закрыть гештальт: уехать туда, пожить по гринкарте, а не как турист, какое-то количество лет, а там будет видно.

Второе гражданство точно никак не повредит.

И процесс уже идет несколько лет, с большой инвестицией времени и денег, так что надеюсь завершить его до конца».

«Будто бы человек, который вложил пару десятков тысяч долларов в адвоката и кейс, едет в США, чтобы сидеть на дотациях…»

Пост Артема в LinkedIn:

«Итак, виза таланта в США. Многие интересуются прогрессом и помнят, что раньше я активно писал про процесс. И вот теперь есть, что рассказать.

Еще в ноябре мне одобрили петицию по визе EB1A, которая предполагает получение гринкарты сразу, без работодателей. После второй попытки.

Полтора года усиленной работы над кейсом, 2000+ страниц, сбор и подготовка доказательств для 10 критериев, конференции, хакатоны, научные статьи, СМИ, рекомендации лидеров рынка…

Казалось бы, самое сложное позади.

Следующим этапом должно быть ожидание собеседования в посольстве для получения визы для въезда в США.

Конец 2025 года я провел в некотором приятном предвкушении, что в 2026 уже буду где-то в США. И планировал написать вам об этом уже оттуда.

Но 21 января ввели бан для 75 стран (Беларусь и Россия в списке) по иммиграционным визам, а именно моя к таковым и относится. Говорят, что берут паузу, пока не внесут изменения в законодательство. Будто бы человек, который вложил пару десятков тысяч долларов в адвоката и кейс, едет в США, чтобы сидеть на дотациях…

Когда она закончится — я не знаю.

Что будет с одобренным кейсом — я не знаю.

Что делать сейчас — я не знаю.

Пока выжидаю.

Возможно, это какое-то „проклятие“, ведь во всех странах, куда я приезжал после Беларуси, случался неприятный поворот и приходилось выбирать новое направление.

Украина — война после полугода жизни там.

Турция — отказ в продлении ВНЖ после двух лет.

Грузия — в марте этого года готовит изменение в закон по ИП с получением разрешения на работу и ВНЖ, который никто не знает, как будет работать.

Честно сказать, не таким я видел начало этого года, но как будто бы за почти пять лет иммиграции уже привык и знаю, что справлюсь.

Этот пост не для того, чтобы вы меня жалели. Просто информирую, что жизнь имеет разные краски и не всегда они позитивные.

Еще поборемся за свое место под солнцем».

