10 мая 2026, воскресенье, 15:02
Песков сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Кремль допускает ее только в одном месте.

Преcc-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна только в Москве.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Песков сказал, что РФ «сохраняет свою позицию» относительно возможной встречи Зеленского с Путиным.

В то же время он утверждает, что Москва «остается открытой» к переговорам по войне в Украине.

Представитель Кремля подтвердил, что второй раунд переговоров в Абу-Даби состоится 4−5 февраля. Он пояснил, что ранее переговоры перенесли из-за дополнительного согласования графиков трех сторон.

Песков назвал урегулирование войны России против Украины «сложным и многовекторным» процессом.

По его словам, по некоторым вопросам «удалось приблизиться к решению, по некоторым — пока нет».

