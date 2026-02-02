Песков сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Песков сделал заявление о встрече Путина и Зеленского15
- 2.02.2026, 14:47
- 12,568
Кремль допускает ее только в одном месте.
Преcc-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна только в Москве.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
Песков сказал, что РФ «сохраняет свою позицию» относительно возможной встречи Зеленского с Путиным.
В то же время он утверждает, что Москва «остается открытой» к переговорам по войне в Украине.
Представитель Кремля подтвердил, что второй раунд переговоров в Абу-Даби состоится 4−5 февраля. Он пояснил, что ранее переговоры перенесли из-за дополнительного согласования графиков трех сторон.
Песков назвал урегулирование войны России против Украины «сложным и многовекторным» процессом.
По его словам, по некоторым вопросам «удалось приблизиться к решению, по некоторым — пока нет».