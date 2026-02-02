10 мая 2026, воскресенье, 15:52
Белорус из российской колонии попал на фронт и в плен ВСУ

  2.02.2026, 14:52
Руслан Купрацевич

Теперь он просит Лукашенко помочь.

В украинский плен попал гражданин Беларуси Руслан Купрацевич, сообщил проект украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу жить».

Как утверждается, 24-летний Руслан Купрацевич из Гомельской области. Он отбывал наказание в российской тюрьме, где его завербовали и отправили на фронт.

«24 июля 2025 года в городе Сургут в местах лишения свободы я подписал контракт с Министерством обороны и стал участником специальной военной операции. 4 сентября 2025 года я попал в военный плен», — сообщил Купрацевич на видео.

Он обратился к Александру Лукашенко — чтобы тот попросил Владимира Путина «помочь мне скорее вернуться домой».

